РРО для ФОПів: як підприємцям полегшити фіскалізацію

У користувачів ПРРО немає потреби вдаватися до "ручної" бухгалтерії, адже завдяки програмному забезпеченню можна автоматично формувати і надсилати звіти до податкової.

Фактично, це вже чимала частина так званої paperless реформи, яка дозволяє легко цифровізувати більшість бюрократичних процесів.

Крім того, навчити користуватись своїх працівників програмним РРО набагато легше, ніж апаратним.

А встановити необхідне програмне забезпечення сьогодні вже можна практично на будь-який гаджет.

Це дає більшу свободу тим, хто займається торгівлею чи наданням послуг на виїзних точках. До того ж, використання в режимі офлайн у ПРРО доволі ліберальніше, ніж у класичного РРО.

Програмний РРО простий не лише у використанні, а й в реєстрації. Підприємці мають змогу зареєструвати свій ПРРО у кілька кліків через Електронний кабінет платників податків.

Прозорість. Бюрократія — це важка артилерія "тіні" та корупції. Що більше папірців та заповнених форм, тим більше можливостей зробити навмисну чи несвідому помилку, за яку доведеться в буквальному сенсі дорого заплатити.

Програмні РРО максимально виключають людський фактор у формуванні та передачі даних. Інформація про продажі чи надані послуги автоматично передається до фіскального серверу ДПС.

Відповідно це полегшує і податковий контроль, і подальшу можливість впровадження ризик-орієнтованого підходу. Для добросовісних платників податків — це свого роду гарантії безпеки від необґрунтованих перевірок чи претензій з боку контролюючого органу.

Програмний РРО простий не лише у використанні, а й в реєстрації. Підприємці мають змогу зареєструвати свій ПРРО у кілька кліків через Електронний кабінет платників податків.

Вартість. Сьогодні чимало компаній на діджитал-ринку пропонують підприємцям платні рішення для програмних РРО. Буквально нещодавно одна з таких компаній зазнала масштабних збоїв у системі.

На перших етапах дії нових правил — це абсолютно логічне явище, адже перші місяці використання ПРРО — це по суті великий демо-період. Разом з тим, можливе скасування штрафів на перші місяці для тих, хто потрапив під сферу розширення використання РРО.

Разом з тим, Державна податкова служба України пропонує підприємцям абсолютно безкоштовне програмне забезпечення для ПРРО, що дозволить підприємцям щомісячно економити кошти завдяки його використанню. Зараз ним можна скористатися на пристроях з ОС Android або Windows.

Сьогодні ДПС за підтримки Проєкту EU4PFM працюють над суттєвим поліпшенням цих мобільних застосунків і вже найближчим часом вийдуть їх оновлені версії.

Також за підтримки Проєкту EU4PFM здійснюється розробка мобільних застосунків для iOS та десктоп.

Самим підприємцям важливо пам’ятати, що Україна — далеко не перша країна, де розширювали сферу використання РРО.

І абсолютно у всіх випадках розширення фіскалізації призводило лише до встановлення рівних та справедливих умов оподаткування, створення конкурентного середовища з однаковими умовами для всього бізнесу.

Держава має створити перешкоди для отримання конкурентних переваг бізнесом, який уникає сплати податків чи мінімізує їх. Крім того, за таких умов сплата податків стає більш вигідним шляхом для бізнесу, аніж пошуки шляхів уникнення оподаткування.

І міжнародний досвід свідчить, що такий підхід забезпечує сприятливі умови ведення бізнесу, що в свою чергу сприяє надходженню інвестицій та прискорює зростанню економіки в цілому.

Це є важливою передумовою зростання доходів державного та місцевих бюджетів, і як наслідок, поліпшення умов життя всіх громадян цих країн.

Безумовно, чимало залежить від державної влади. Захист інтересів платників податків, безпечне середовище для зростання їх можливостей, проста взаємодія з органами контролю створюватиме ідеальний бізнес-клімат для появи в Україні повноцінного податкового комплаєнсу.

Завдяки якому стосунки держави та підприємців стануть куди дружнішими.

Проєкт EU4PFM допомагає впроваджувати реформу ПРРО в Україні, надаючи експертну підтримку при розробці нормативно-правової бази, методологічних рекомендації, ділячись найкращим міжнародним досвідом а також фінансову підтримку для розробки і вдосконалення IT-рішень для ПРРО.