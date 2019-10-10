Власник НВ відповів Зеленському: В Україні нема обмежень на володіння медіа

Гендиректор інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала назвав неправдивою інформацію про те, що компанія скупила активи після втечі Віктора Януковича, а також заявив, що в Україні обмежень на володіння медіа немає.

"Шановний пане президенте, ви вже третій президент, якому не подобається моя публічна позиція, а також позиція НВ, на редакційну політику якого я не впливаю і не хочу впливати.

Ваші попередники також надавали перевагу тільки позитивним коментарям в свій бік і погано ставилися до конструктивного фідбеку від бізнесу. Вони не бажали бачити недоліки роботи своєї команди і чути про це. До чого це призвело, ми бачили: один поїхав з країни, другий з тріском програв вибори", - йдеться в зверненні Фіали до Зеленського.

"Щоб покарати за мою відкриту позицію, яку я висловив від імені Бізнес Асоціації щодо податковому тиску і впливу олігархів, який посилювався, Янукович у 2012 році виставив 320 млн грн податкових штрафів компаніям групи Dragon Capital.

Порошенко не сподобалося, коли я в вересні 2014 року сказав, що продаються місця в списках його партії і критикував за відсутність боротьби з корупцією і небажання просувати структурні реформи (інтерв'ю для НВ "Ще три місяці, і про президента з прем'єром можна буде говорити "риба гниє з голови" - глава ЕВА"). Через якийсь час його команда завела на мене кілька кримінальних справ і мені доводилося ходити на допити. З вашої реакції на питання Івана Верстюка на сьогоднішній прес-конференції зрозуміло, що вам теж щось не подобається в моїх коментарях до сьогоднішньої влади. Але озвучили ви два моменти, які вас в мені не влаштовують: іноземне громадянство і те, як я веду бізнес", - заявив Фіала.

Він підкреслив, що ні в Україні, ні в Євросоюзі обмежень на володіння медіа немає.

"Таке обмеження є в Росії, Путін ввів його в 2016 році і змусив таким чином, наприклад, Financial Times і Wall Street Journal продати свої частки в Ведомостях місцевим інвесторам. В результаті цієї заборони ресурс втратив незалежність, якість матеріалу і читачів. Якщо ви вирішите, що Україні варто наслідувати цей приклад, то я не буду продавати НВ українським олігархам за гроші, вкрадені з бюджету, а віддам безкоштовно колективу, щоб НВ залишилося таким же незалежним і якісним як зараз", - зазначив Фіала.

Зеленський на прес-марафоні сказав, що компанія Dragon Capital складається з активів, куплених після втечі Януковича.

Бізнесмен відповів, що це неправда.

"Жоден актив не куплений у Януковича або його оточення. Я живу в Україні вже 23 роки з паспортом громадянина Чехії, де я народився. Паспорт у мене є один і залишиться один, чеський. Радий, що багато українців в такому ж статусі спокійно живуть, займаються бізнесом і інвестують в Чехії та інших країнах Євросоюзу", - зазначив він.

Фіала також побажав Зеленському успіхів на посту президента і висловив надію, що і в прийнятті рішень, і в озвучуванні висновків він буде покладатися на правду.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб українськими засобами масової інформації володіли українці й щоб лише українці отримували з них зиск.

Це випливає з дискусії Зеленського з Іваном Верстюком із журналу НВ на другому раунді зустрічі президента з журналістами, яку його прес-служба назвала "марафоном".

Економічна правда