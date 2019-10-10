Владелец НВ ответил Зеленскому: В Украине ограничений на владение медиа нет

Гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала назвал неправдивой информацию о том, что компания скупила активы после бегства Виктора Януковича, а также заявил, что в Украине ограничений на владение медиа нет.

"Уважаемый господин президент, вы уже третий президент, которому не нравится моя публичная позиция, а также позиция НВ, на редакционную политику которого я не влияю и не хочу влиять.

Ваши предшественники также предпочитали только позитивные комментарии в свою сторону и плохо относились к конструктивному фидбеку от бизнеса. Они не желали видеть недостатки работы своей команды и слышать об этом. К чему это привело, мы видели: один уехал из страны, второй с треском проиграл выборы", - говорится в обращении Фиалы к Зеленскому.

"Чтобы наказать за мою открытую позицию, которую я высказал от имени Бизнес Ассоциации по усиливающемуся налоговому давлению и влиянию олигархов, Янукович в 2012 году выставил 320 млн грн налоговых штрафов компаниям группы Dragon Capital.

Порошенко не понравилось, когда я в сентябре 2014 г. сказал, что продаются места в списках его партии и критиковал за отсутствие борьбы с коррупцией и нежелание продвигать структурные реформы (интервью для НВ "Еще три месяца, и про президента с премьером можно будет говорить "рыба гниет с головы" - глава ЕВА"). Спустя какое-то время его команда завела на меня несколько уголовных дел и мне приходилось ходить по допросам. Из вашей реакции на вопрос Ивана Верстюка на сегодняшней пресс-конференции понятно, что вам тоже что-то не нравится в моих комментариях к сегодняшней власти. Но озвучили вы два момента, которые вас во мне не устраивают: иностранное гражданство и то, как я веду бизнес", - заявил Фиала.

Он подчеркнул, что ни в Украине, ни в Евросоюзе ограничений на владение медиа нет.

"Такое ограничение есть в России, Путин ввел его в 2016 г. и заставил таким образом, например, Financial Times и Wall Street Journal продать свои доли в Ведомостях местным инвесторам. В результате этого запрета ресурс потерял независимость, качество материала и читателей. Если Вы решите, что Украине стоит следовать этому примеру, то я не буду продавать НВ украинским олигархам за деньги, украденные из бюджета, а отдам бесплатно коллективу, чтобы НВ осталось таким же независимым и качественным как сейчас", - отметил Фиала.

Зеленский на пресс-марафоне сказал, что компания Dragon Capital состоит из активов, купленных после бегства Януковича.

Бизнесмен ответил, что это неправда.

"Ни один актив не куплен у Януковича или его окружения. Я живу в Украине уже 23 года с паспортом гражданина Чехии, где я родился. Паспорт у меня есть один и останется один, чешский. Рад, что много украинцев в таком же статусе спокойно живут, занимаются бизнесом и инвестируют в Чехии и других странах Евросоюза", - отметил он.

Фиала также пожелал Зеленскому успехов на посту президента и выразил надежду, что и в принятии решений, и в озвучивании выводов он будет полагаться на правду.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы украинскими средствами массовой информации владели украинцы и чтобы только украинцы получали с них выгоду.

Это следует из дискуссии Зеленского с Иваном Верстюком из журнала НВ на втором раунде встречи президента с журналистами, которую его пресс-служба назвала "марафоном".

Экономическая правда