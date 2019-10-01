Пасажиропотік аеропорту "Львів" виріс майже на 40%

У січні-вересні 2019 року пасажиропотік аеропорту "Львів" становив 1,67 млн псажирів - це на 38,7% більше, ніж за аналогічний період 2018 року, коли аеропорт обслужив 1,2 мільйона пасажирів.

Про це повідомляє ЦТС з посилданням на інформацію аеропорту.

За 9 місяців 2019 року пасажиропотік на міжнародних рейсах склав 1,5 млн (+ 45,4%), на внутрішніх - 147,6 тисяч (-6%). За звітний період аеропорт обслужив 14 445 рейсів, що на 25% більше, ніж роком раніше, коли ця кількість становила 11 558.

У вересні пасажиропотік становив 226,3 тисяч пасажирів (+ 34,3%). Пасажирів міжнародних рейсів було 209,2 тисяч (+ 40,2%), внутрішніх - 17,1 тисяч (-11%).

У серпні пасажиропотік аеропорту "Львів" становив 251,8 тисяч осіб, що на 31,4% більше серпня 2018 року.