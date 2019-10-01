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Пассажиропоток аэропорта "Львов" вырос почти на 40%

Вторник, 1 октября 2019, 19:47

В январе-сентябре 2019 года пассажиропоток аэропорта "Львов" составил 1,67 миллиона псажирив - это на 38,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года, когда аэропорт обслужил 1,2 миллиона пассажиров.

Об этом сообщает ЦТС с посилданням на информацию аэропорта.

За 9 месяцев 2019 года пассажиропоток на международных рейсах составил 1,5 млн (+ 45,4%), на внутренних - 147,6 тысяч (-6%). За отчетный период аэропорт обслужил 14 445 рейсов, что на 25% больше, чем годом ранее, когда это количество составляло 11 558.

В сентябре пассажиропоток составил 226 300 пассажиров (+ 34,3%). Пассажиров международных рейсов было 209 200 (+ 40,2%), внутренних - 17 100 (-11%).

В августе пассажиропоток аэропорта "Львов" составил 251 800 человек, что на 31,4% больше августа 2018 года.

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авиа Львов

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