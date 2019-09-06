"Київзеленбуд" не виконав робіт у парку "Партизанська слава" на 9 мільйонів - прокуратура
Столична прокуратура викрила КО "Київзеленбуд" разом із підрядною організацією на розкраданні дев’яти із 44-х мільйонів гривень, виділених на благоустрій парку "Партизанська Слава".
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.
"Повідомлено про підозру заступнику керівника КО "Київзеленбуд" та директору підрядної організації, якими у змові, у грудні 2018 року, підписано акти приймання виконаних робіт з капітального ремонту благоустрою парку "Партизанська Слава", - зазначається у повідомленні.
Загальна сума договору, як підкреслили у прокуратурі, становила 44 млн гривень. Однак експерти встановили, що роботи на понад 9 млн грн підрядником не виконані.
"Зокрема, не облаштовано фонтан, паркові лави, дитячий майданчик та інше облаштування парку", - додали у прокуратурі.
Зазначається, що дії посадовців кваліфіковано за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі і права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.
Також у межах слідства перевіряється причетність інших посадових осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.
Нагадаємо:
Кілька років тому "Київзеленбуд" накупив тюльпанів у постачальника "липових" каштанів на 2 мільйони гривень.
У червні 2019 року мер Києва Віталій Кличко звільни директора "Київзеленбуду" і ще двох посадовців. Претензії до організації стосувалися порушень у будівництві та оновленні парків і скверів, зокрема парків "Наталка", "Сирецький", "Перемога", "Партизанської Слави".
Як нещодавно заявили у Раді Європи, Україна показала недостатній прогрес у боротьбі з відмиванням грошей.
Економічна правда
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