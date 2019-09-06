"Киевзеленстрой" не выполнил работ в парке "Партизанская слава" на 9 миллионов - прокуратура

Столичная прокуратура разоблачила КО "Киевзеленстрой" совместно с подрядной организацией на хищении девяти из 44-х миллионов гривень, выделенных на благоустройство парка "Партизанская Слава".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Сообщено о подозрении заместителю руководителя КО "Киевзеленстрой" и директору подрядной организации, которыми в заговоре, в декабре 2018 года, подписаны акты приемки выполненных работ по капитальному ремонту благоустройства парка "Партизанская Слава", - говорится в сообщении.

Общая сумма договора, как подчеркнули в прокуратуре, составляла 44 млн гривень. Однако эксперты установили, что работы на более чем 9 млн грн подрядчиком не выполнены.

"В частности, не обустроены фонтан, парковые скамейки, детская площадка и прочее обустройство парка", - добавили в прокуратуре.

Отмечается, что действия должностных лиц квалифицированы по ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Также в рамках следствия проверяется причастность других должностных лиц к совершению данного уголовного преступления.

Напомним:

Несколько лет назад "Киевзеленстрой" накупил тюльпанов у поставщика "липовых" каштанов на 2 миллиона гривень.

В июне 2019 года мэр Киева Виталий Кличко уволил директора "Киевзеленстроя" и еще двух чиновников. Претензии к организации касались нарушений в строительстве и обновлении парков и скверов, в частности парков "Наталка", "Сырецкий", "Победа", "Партизанской Славы".

Как недавно заявили в Совете Европы, Украина показала недостаточный прогресс в борьбе с отмыванием денег.

Экономическая правда