Nestle доплачуватиме фермерам для боротьби з дитячою працею

getty images

Компанія Nestle вирішила доплачувати какао-фермерам, аби протидіяти використанню дитячої праці – до 2030 року на це витратять 1,4 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Компанія пропонуватиме фінансові стимули для фермерів та їхніх родин обсягом 500 франків у рік (близько 540 доларів). Аби отримати гроші, родини повинні відповідати низці критеріїв – зокрема, аби їхні діти навчалися у школі, а на фермі використовували сучасні сільськогосподарські техніки.

Ця галузь роками стикалася з критикою за бездіяльність для викорінення дитячої праці на фермах какао. Хоча компанії запровадили програми для пом’якшення проблеми та часто наголошують на своїй роботі з неприбутковими організаціями, вони стверджують, що потрібно боротися з основними чинниками, зокрема – бідністю.

Поширеність дитячої праці у виробництві какао в Кот-д'Івуарі та Гані зросла на 14 п.п. за десятиліття до 2019 року, водночас виробництво какао – на 62%.

У Nestle розповіли, що нова програма стимулів базується на пілотному проекті, розпочатому у 2020 році. Цьогоріч він розшириться до 10 000 фермерів, а у 2024 році до нього хочуть додати фермерства у Гані в 2024 році. До 2030 року планується охопити всі 160 тисяч фермерів.

Економічна правда