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Бізнес продовжуватиме роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення – опитування ЄБА

П'ятниця, 28 січня 2022, 15:55
 
getty images

45% опитаних компаній заявили, що продовжуватимуть роботу в Україні навіть у разі військового вторгнення.

Про це свідчать результати опитування, яке провела Європейська Бізнес Асоціація.

"45% опитаних компаній навіть у разі вторгнення планують залишитися в Україні та продовжити працювати.

Інші 17% компаній розглядають можливість переїзду до західних регіонів. Крім того, 10% розмірковують над можливістю виїзду з країни у разі найгіршого сценарію, ще 7% вважають, що зовнішня агресія може призвести до закриття їхнього бізнесу", - розповіли в асоціації.

Водночас чверть членських компаній ЄБА оцінюють події на східних кордонах України як психологічну атаку через дезінформацію, водночас більшість - 67% - вважають, що Україна та міжнародна спільнота мають бути напоготові.

Також повідомляється, що 40% компаній, об'єднаних асоціацією, вже мають план дій на випадок надзвичайної ситуації, 40% - розмірковують над цим, і 15% - ще не мають такого плану.

При цьому компанії скаржаться на складність підготовки до різних потенційних сценаріїв розвитку подій, зважаючи на їхню велику кількість.

"Більшість з компаній, що вже сформували "план Б" на випадок гіпотетичного вторгнення, побудували його, базуючись на трьох основних пріоритетах.

Перш за все, безпека людей - співробітників та їх родин, клієнтів. Серед можливих дій, що розглядаються у цьому контексті - релокація, евакуація, інформування та підтримка. На другому місці - безпека активів, документів та даних, підтримка фінансової стабільності. На третьому - забезпечення життєздатності бізнесу та безперервної діяльності", - додали в ЄБА.

При цьому, типові плани бізнесу щодо збереження активів включають забезпечення фізичної охорони майна та обладнання або його релокацію в інші регіони, посилення інформаційної безпеки, виведення коштів, страхування.

"Втім, багато компаній зауважили, що вважають людей своїм головним активом, тому першочергові зусилля направлять саме на забезпечення безпеки та здоров’я своєї команди", - кажуть в асоціації.

Так, 58% компаній планують зберегти свою команду, при цьому для 14% таке питання навіть не стоїть - вони продовжують наймати та розвивати людей.

Тільки 14% говорять, що їм доведеться звільнити певну кількість людей або відправити в неоплачувану відпустку, а 4% - можуть знизити заробітну плату.

У компаній також поцікавились, які фактори будуть найважливішими для їхнього бізнесу у випадку надзвичайної ситуації.

"Для більшості це стабільна робота інфраструктури - телекомунікаційної, банківської, наземної - так вважає 91% опитаних, повна інформація від лідерів країни про усі події та безперервна комунікація - 62%, стабільна та злагоджена робота державних органів та служб - 60%", - резюмували в ЄБА.

Асоціація закликала владу звернути увагу на останній пункти та мати більше комунікації з бізнесом, "адже саме це і сприяє зменшенню дезінформації та напруги".

Опитування проводилося з 24 по 27 січня, участь у опитуванні взяли 136 СЕО та представників членських компаній Європейської Бізнес Асоціації.

Економічна правда

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