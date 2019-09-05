В Укртранснафті заявили про рекордне транспортування нафти у серпні

У серпні загальний обсяг транспортування нафти системою магістральних нафтопроводів Укртранснафти становив 1,6 мільйонів тонн - це рекордний обсяг транспортованої нафти за місяць з квітня 2015 року.

Про це повідомляє прес-служба компанї.

Зазначається, що для споживачів України (НПЗ) обсяг перекачування нафти збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 23,3% – до 227,7 тисяч тонн, що є рекордним місячним показником транспортування нафти на НПЗ за останні 4,5 роки.

"А транзит нафти до країн Європи у серпні цього року в порівнянні з аналогічним періодом минулого зріс на 28,7% - до 1,39 млн тонн. Востаннє більший обсяг транзиту нафти за місяць (1,55 млн тонн) Укртранснафта забезпечила у березні 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг транспортованої нафти для потреб українських та європейських споживачів за результатами 8 місяців 2019 року становить 9,5 млн тонн нафти (на 5,3% менше порівняно з таким періодом у 2018 році), з яких обсяг транспортування нафти для НПЗ України складає 1,5 млн тонн (на 9,8% більше, ніж у січні-серпні 2018 р.), а транзит – 8,02 млн тонн (зниження на 7,7% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 р.).

"У серпні Укртранснафта забезпечила транзит навіть більших обсягів нафти, ніж планувалось на початку місяця. Тож компанія поступово надолужує недопрокачані об’єми, спричинені призупинкою роботи нафтопроводу "Дружба" у квітні", - заявив гендиректор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко.

Економічна правда