"Укртранснафта" отримала всі необхідні документи для управління "трубою Медведчука"

фото: Укртранснафта

"Укртранснафта" отримала усі необхідні документи для управління українською ділянкою нафтопродуктоексплуатації та належного управління проводу "Самара-Західний напрямок".

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, 14 і 15 вересня компанія отримала від Державної митної служби реєстрацію створення зон митного контролю на терміналах у Смизі та Новоград-Волинському.

У компанії "підтвердили готовність" надавати послуги з транспортування дизельного пального транзитом та для потреб внутрішніх замовників.

В "Укртранснафті" також заявили, що запрошують потенційних постачальників пального до співпраці.

"Укртранснафта" підписала із Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.

Відповідно до умов договору, "Укртранснафта" має права та обов'язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів.

Також компанія зобов'язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

"Укртранснафта" підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.

Антимонопольний комітет на засіданні 11 червня надав дозвіл дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрямок".

Раніше енергетична митниця відмовила дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", адже формально вони досі у власності "Прикарпатзахідтрансу".

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Економічна правда