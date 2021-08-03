"Дочка" "Нафтогазу" відкрила митні склади для зберігання нафти

укртранснафта

"Укртранснафта" запустила послугу зберігання нафти в режимі "митний склад" на території України.

Про це повідомляє прес-служба компанї.

Зазначається, що статус митного складу отримали два об’єкти НТС: резервуарний парк Морського нафтового терміналу "Південний" та магістральний нафтопровід "Лисичанськ - Кременчук".

"Відтепер замовники послуг можуть зберігати нафтовий ресурс на цих об’єктах в режимі "митний склад" до 1095 днів.

Такий додатковий вид діяльності, як зберігання нафти, дозволить підвищити конкурентоспроможність та ефективність функціонування нафтотранспортної системи України", - йдеться у повідомленн.

"У 2021 році відбувається поступове відновлення нафтового ринку, однак тиск на нього поки що чинять побоювання, пов’язані з темпами поширення нового штаму коронавірусу у світі і введенням нових карантинних заходів. Все це відобразиться на світовій економіці та спричинить коливання попиту на нафту.

В умовах волатильності світового і регіонального нафтових ринків гнучкість нафтотранспортної системи України та готовність Укртранснафти надавати послуги зі зберігання нафти в режимі "митний склад" дозволять створити додаткові можливості для учасників цих ринків", - заявив генеральний директор Укртранснафти Микола Гавриленко.

Економічна правда