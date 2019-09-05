В Укртранснафте заявили о рекордной транспортировке нефти в августе

В августе общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов Укртранснафты составил 1,6 миллионов тонн - это рекордный объем транспортируемой нефти за месяц с апреля 2015 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что для потребителей Украины (НПЗ) объем перекачки нефти увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,3% - до 227 700 тонн, что является рекордным месячным показателем транспортировки нефти на НПЗ за последние 4,5 года.

"А транзит нефти в страны Европы в августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 28,7% - до 1,39 млн тонн. Последний раз больший объем транзита нефти за месяц (1,55 млн тонн) Укртранснафта обеспечила в марте 2015 года", - говорится в сообщении.

Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам 8 месяцев 2019 года составляет 9,5 млн тонн нефти (на 5,3% меньше по сравнению с таким периодом в 2018 году), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 1,5 млн тонн (на 9,8% больше, чем в январе-августе 2018), а транзит - 8,02 млн тонн (снижение на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018).

"В августе Укртранснафта обеспечила транзит даже больших объемов нефти, чем планировалось в начале месяца. Поэтому компания постепенно наверстывает недопрокачанные объемы, вызванные приостановкой работы нефтепровода "Дружба" в апреле", - заявил гендиректор АО "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

Экономическая правда