АРМА передало "трубу Медведчука" в управління "Укртранснафти"

"Укртранснафта" підписала із Агентством з розшуку і менеджменту активів (АРМА) договір на управління українською частиною нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" терміном на 5 років.

Про це повідомляє прес-служба "Укртранснафти".

"Відповідно до умов договору Укртранснафта має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів.

Також компанія зобов’язується впродовж 5 років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "Укртранснафта" планує найближчим часом отримати усі передбачені законодавством України дозволи, погодження, згоди, свідоцтва, ліцензії та інші документи, необхідні для початку експлуатації та належного управління нафтопродуктопроводом.

"Укртранснафта" прийняла на тимчасове відповідальне зберігання об’єкти частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" у лютому 2021 року.

"Компанія за власний кошт забезпечує охорону та утримання в належному стані об’єктів нафтопродуктопроводу, що розташовані на території України. Для управління нафтопродуктопроводом Укртранснафта створила у своїй організаційній структурі окремий департамент.

До його складу ввійшли працівники Укртранснафти і ТОВ "Прикарпатзахідтранс" - провідні спеціалісти з транспортування нафтопродуктів магістральними трубопроводами. Новий департамент підзвітний генеральному директорові Укртранснафти - Миколі Гавриленку", - додали в компанії.

Довідка: Трубопроводи "Самара-Західний напрямок" та "Грозний - Армавір - Трудова" були побудовані за часів Радянського Союзу і знаходилися у загальносоюзній власності. Після проголошення незалежності на підставі правонаступництва він мав перейти у власність держави Україна. Проте посадові особи "дочки" російської компанії "Транснафтопродукт", "Прикарпатзахідтранс", трубопроводи у власність України не передали. Станом на 1 листопада 1992 року вартість майна була оцінена у 8,18 млн доларів. Протяжність нафтопродуктопроводів становить 1433 км.

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет на засіданні 11 червня надав дозвіл дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", управляти нафтопроводом "Самара – Західний напрямок".

Раніше енергетична митниця відмовила дочці "Нафтогазу", "Укртранснафті", у підтвердженні повноважень щодо управління окремими активами нафтопроводу "Самара – Західний напрямок", адже формально вони досі у власності "Прикарпатзахідтрансу".

Господарський суд Житомирської області відкрив провадження за позовом Фонду державного майна про повернення у власність держави нафтопроводу "Самара – Західний напрямок".

Агентство з розшуку та управління активами за результатами конкурсу обрало управителем частини нафтопроводу "Самара –Західний напрямок" дочку "Нафтогаза" – "Укртранснафту".

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на частину нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок".

Економічна правда