Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,31 - 25,33 гривні;

Євро - 27,68 - 27,70 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,09 - 25,35 гривні. Євро купують по 27,43 гривні, продають по 27,86 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,17 - 25,23 гривні, євро - 27,60 - 27,74 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 3 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.

2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,28 - 25,29 гривні за долар.

Економічна правда