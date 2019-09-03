Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
3 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,31 - 25,33 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,31 - 25,33 гривні;
Євро - 27,68 - 27,70 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,09 - 25,35 гривні. Євро купують по 27,43 гривні, продають по 27,86 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,17 - 25,23 гривні, євро - 27,60 - 27,74 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 3 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.
2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.
2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,28 - 25,29 гривні за долар.
Економічна правда
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