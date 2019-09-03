Курс валют: гривня послабшала на 12 копійок
Вівторок, 3 вересня 2019, 08:59
Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 3 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,71 гривні (на 2 вересня - 27,74 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 25,14 гривні за долар.
2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.
2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,28 - 25,29 гривні за долар.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua