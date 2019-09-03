Всі розділи
Укр / Рус

Курс валют: гривня послабшала на 12 копійок

Вівторок, 3 вересня 2019, 08:59
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 3 вересня на рівні 25,26 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,71 гривні (на 2 вересня - 27,74 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 25,14 гривні за долар.

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.

2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,28 - 25,29 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку ослабла 2 вересня 2019, 17:02
Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки 2 вересня 2019, 11:11
Гривня на закритті міжбанку зміцніла 30 серпня 2019, 17:14
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!