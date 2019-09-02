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Гривня на закритті міжбанку ослабла

Понеділок, 2 вересня 2019, 17:02
 

2 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,28 - 25,29 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 25,28 - 25,29 гривні;

Євро - 27,71 - 27,72 гривні.

Нагадуємо:

2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 25,14 гривні за долар.

Економічна правда

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