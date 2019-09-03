Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,31 - 25,33 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,31 - 25,33 гривни;
Евро - 27,68 - 27,70 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,09 - 25,35 гривни. Евро покупают по 27,43 гривни, продают по 27,86 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,17 - 25,23 гривни, евро - 27,60 - 27,74 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 3 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.
2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.
2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,28 - 25,29 гривни за доллар.
Экономическая правда
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