Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

3 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,31 - 25,33 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,31 - 25,33 гривни;

Евро - 27,68 - 27,70 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,09 - 25,35 гривни. Евро покупают по 27,43 гривни, продают по 27,86 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,17 - 25,23 гривни, евро - 27,60 - 27,74 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 3 сентября на уровне 25,26 гривни за доллар.

2 сентября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,13 - 25,16 гривни за доллар.

2 сентября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,28 - 25,29 гривни за доллар.

Экономическая правда