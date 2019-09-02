Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки
2 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 25,13 - 25,16 гривні;
Євро - 27,76 - 27,79 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,01 - 25,27 гривні. Євро купують по 27,46 гривні, продають по 27,91 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 25,11 - 25,35 гривні, євро - 27,66 - 27,662 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 копійок, встановивши його на 2 вересня на рівні 25,14 гривні за долар.
30 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,19 - 25,21 гривні за долар.
30 серпня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,13 - 25,16 гривні за долар.
Економічна правда
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