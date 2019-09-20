Виробник препаратів крові відкрив новий завод у Київській області
Виробник препаратів крові Biopharma ввів в експлуатацію завод-фракцинатор в Білій Церкві.
Про це повідомляє прес-служба заводу.
Глава ради директорів групи компаній Biopharma Костянтин Єфименко повідомив, що завод буде виробляти альбумін (препарат для відновлення і підтримки циркуляції крові при пораненнях і травмах), імуноглобулін (білки крові) і фактор VIII (препарат для хворих на гемофілію).
Потужність переробки становить від 250 тис. до 1 млн л плазми на рік.
За попередніми оцінками компанії, завдяки такому виробництву за найближчі п'ять років можна збільшити експортний потенціал з 15 млн доларів до 200 млн доларів.
Крім того, виробництво дозволить здешевити закупівлі препаратів крові за рахунок вітчизняних лікзасобів і заощадити близько 100 млн доларів.
Також удвічі збільшиться обсяг податків від "Біофарма" до місцевого та державного бюджетів та досягне 300 млн грн на рік.
Будівництво і пуско-налагоджувальні роботи тривали близько чотирьох років. Загалом компанія інвестувала в будівництво заводу понад 75 млн доларів.
Імунобіологічна фармацевтична компанія Biopharma входить в десятку найбільших українських виробників лікарських препаратів.
Випускає більше 20 імунобіологічних препаратів з плазми донорської крові, препарати, отримані за технологією рекомбінантних ДНК і пробіотики.
100% акцій компанії належить компанії Niobera Investments Limited (Кіпр). Акції компанії в 2012 році придбали голландський банк розвитку FMO та інвестиційний фонд Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II) під управлінням Horizon Capital.
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Економічна правда
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