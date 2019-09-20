Производитель препаратов крови открыл новый завод в Киевской области

Производитель препаратов крови Biopharma ввел в эксплуатацию завод-фракцинатор в Белой Церкви.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Глава совета директоров группы компаний Biopharma Константин Ефименко сообщил, что завод будет производить альбумин (препарат для восстановления и поддержки циркуляции крови при ранениях и травмах), иммуноглобулин (белки крови) и фактор VIII (препарат для больных гемофилией).

Мощность переработки составляет от 250 тыс. до 1 млн л плазмы в год.

По предварительным оценкам компании, благодаря такому производству за ближайшие пять лет можно увеличить экспортный потенциал с 15 млн долларов до 200 млн долларов.

Кроме того, производство позволит удешевить закупки препаратов крови за счет отечественных лексредств и сэкономить около 100 млн долларов.

Также вдвое увеличится объем налогов от "Биофармы" в местный и государственный бюджеты и достигнет 300 млн грн в год.

Строительство и пуско-наладочные работы продолжались около четырех лет. Всего компания инвестировала в строительство завода более 75 млн долларов.

Иммунобиологическая фармацевтическая компания Biopharma входит в десятку крупнейших украинских производителей лекарственных препаратов.

Выпускает более 20 иммунобиологических препаратов из плазмы донорской крови, препараты, полученные по технологии рекомбинантных ДНК и пробиотики.

100% акций компании принадлежит компании Niobera Investments Limited (Кипр). Акции компании в 2012 году приобрели голландский банк развития FMO и инвестиционный фонд Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II) под управлением Horizon Capital.

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Экономическая правда