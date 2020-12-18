Фармкомпанію оштрафували на 10 мільйонів за копію пакування "Цитрамон-Дарниця"

Антимонопольний комітет наклав штраф у 10 мільйонів гривень на фаркомпанію "Здоров’я" за копіювання пакування "Цитрамону" у ПрАТ "Дарниця".

Про це йдеться на сайті АМКУ.

На фармкомпанію "Здоров’я" наклали штраф у 10,2 млн грн через використання "дуже схожого" до конкурентів вигляду пакування її лікарського засобу "Цитрамон-Здоров’я".

У рішенні АМКУ йдеться про те, що "Дарниця" почала використовувати пакування "Цитрамону" раніше за "Здоров’я" та здійснювала відповідне просування продукції. Так, "Фармацевтичною фірмою "Дарниця" було напрацьовано відповідну ділову репутацію та сформовано позитивний імідж свого продукту", - йдеться у повідомлення АМКУ.

Комітет встановив, що можливе "змішування двох упаковок "цитрамонів" та визнав порушення у діях ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я".

В АМКУ також зауважують, що питання схожості знаку "Цитрамон" "Здоров’я" зі знаком "Дарниці" було предметом розгляду судової справи. У результаті було встановлено змішування за наведеними елементами, що "корелюється з підходом Комітету при розгляді справи про порушення ТОВ "Фармацевтична компанія "Здоров’я".

фото: АМКУ

Економічна правда