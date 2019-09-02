Реструктуризація УЗ: президент доручив підготувати план до кінця року

Президент Володимир Зеленський поставив завдання перед урядом і Міністерством інфраструктури до кінця року підготувати план реструктуризації АТ "Укрзалізниця", що передбачатиме лібералізацію ринку локомотивної тяги.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Підготувати план реструктуризації "Укрзалізниці", зокрема з метою лібералізації ринку локомотивної тяги та підвищення прозорості й ефективності діяльності УЗ. Термін – до кінця 2019 року", – сказав президент під час зустрічі з керівництвом Кабінету Міністрів, Верховної Ради та правоохоронних органів.

Також серед пріоритетів президент назвав ухвалення до 1 листопада законів про внутрішній водний транспорт, про середньострокове планування держфінансів для фінансування будівництва та ремонту автодоріг.

Більш того, президент доручив привести ціноутворення на капітальний ремонт та будівництво доріг до стандартів проектів міжнародних фінустанов.

Ба більше, Міністерство інфраструктури отримало завдання провести до 1 січня 2020 року пілотні конкурси з передачі в концесію морських портів "Ольвія" та "Херсон".

Нагадаємо:

30 серпня міністр інфраструктури Владислав Криклій виступив за створення трьох різних операторів в залізничній галузі.

Того ж дня прем'єр-міністр Олексій Гончарук, відповідаючи на питання про долю голови правління УЗ Євгена Кравцова, сказав, що хоче приймати всі кадрові рішення на підставі аналізу. Також він заявив, що не має сумніву, що "Укрзалізниця" пронизана низовою корупцією.

Економічна правда