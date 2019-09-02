Реструктуризация УЗ: президент поручил подготовить план до конца года

Президент Владимир Зеленский поставил задачу перед правительством и Министерством инфраструктуры до конца года подготовить план реструктуризации АО "Укрзализныця", предусматривающий либерализацию рынка локомотивной тяги.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Подготовить план реструктуризации "Укрзализныци", в частности с целью либерализации рынка локомотивной тяги и повышения прозрачности и эффективности деятельности УЗ. Срок - до конца 2019 года", - сказал президент в ходе встречи с руководством Кабмина, Верховной Рады и правоохранительных органов.

Также среди приоритетов президент назвал принятие до 1 ноября законов о внутреннем водном транспорте, о среднесрочном планировании госфинансов для финансирования строительства и ремонта автодорог.

Более того, президент поручил привести ценообразования на капитальный ремонт и строительство дорог к стандартам проектов международных банков.

Более того, Министерство инфраструктуры получило задание провести до 1 января 2020 года пилотные конкурсы по передаче в концессию морских портов "Ольвия" и "Херсон".

Напомним:

30 августа министр инфраструктуры Владислав Криклий выступил за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.

В тот же день премьер-министр Алексей Гончарук, отвечая на вопрос о судьбе главы правления УЗ Евгения Кравцова, сказал, что хочет принимать все кадровые решения на основании анализа. Также он заявил, что не сомневается, что "Укрзализныця" пронизана низовой коррупцией.

Экономическая правда