Гончарук про голову УЗ: Кадрові рішення будуть, але пізніше

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, відповідаючи на питання про долю голови правління УЗ Євгена Кравцова, сказав, що хоче приймати всі кадрові рішення на підставі аналізу.

Про це він сказав під час зустрічі з журналістами 30 серпня.

"Кадрові рішення точно будуть ухвалені, в тому числі і по "Укрзалізниці", але пізніше.

"Я хочу приймати всі кадрові рішення на підставі аналізу. Я не маю сумніву, що "Укрзалізниця" зараз пронизана низовою корупцією – хтось щось має на тендерах, хтось керує в ручному режимі в окремих залізницях", - підкреслив прем'єр.

"Укрзалізниця" – це ж лише надбудова. Якщо не помиляюся, є шість окремих залізниць, кожна з яких має свій менеджмент. Яка версія правильна, чи існуючий менеджер – правильний хлопець, який робив все, що може, і є якісь цьому є докази, або ж він був лише вітриною – ми розберемося і дамо оцінку. Але зараз я б не хотів про це говорити однозначно", - додав він.

Говорячи про приватизацію, Гончарук заявив, що "є частина УЗ, яка не повинна бути в приватних руках".

"Звичайно, залишаться підприємства, які є стратегічними. Та сама "Укрзалізниця", там є частина, яка не має бути в приватних руках. Вона має бути поділена. Є модель, коли вона ділиться на операторів трьох різних частин. Це окрема складна історія", - розповів він.

"Тут дуже проста штука: те, що може бути природною монополією і є природною монополією, і там не може бути конкурентного ринку, це в принципі можна залишати державі. І то, я б заводив туди приватний капітал на міноритарну долю для того, щоб вона будувала ефективність", - додав прем'єр.

За його словами, зараз в уряді думають над створенням держхолдингу, який повиводив би всі державні та комунальні підприємства з-під міністерств.

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Економічна правда