Генпрокурор скликає нараду через підпал будинку Гонтаревої

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка збирає представників силових відомств з приводу розслідування підпалу будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої.

Джерело: сайт Генеральної прокуратури

Деталі: 18 вересня очільник ГПУ проведе спільну нараду прокурорів та слідчих з метою швидкого розслідування пожежі.

Дослівно: "Наразі під керівництвом прокуратури поліцією проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення дійсних обставин пожежі та перевірку всіх можливих версій у справі.

Кримінальне провадження порушене за фактом умисного знищення майна, його розслідування взято на контроль керівництвом Генеральної прокуратури."

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Нагадаємо:

Будинок екс-глави НБУ Валерії Гонтаревої в селищі Гореничі під Києвом спалили в ніч на 17 вересня.

На місці згарища будинку поліція знайшла запалювальну світло-шумову ракету.

На підпал відреагували очільник МВС Арсен Аваков, Офіс президента та президент Володимир Зеленський.

Ігор Коломойський натякнув, що підпал будинку колишньої голови Національного банку може бути вигідний їй самій. На що колишня очільниця НБУ заявила, що не бачить, чим їй може допомогти статус політичного біженця у Великій Британії, навіть після підпалу її будинку в Україні.

Українська правда