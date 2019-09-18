Генпрокурор собирает совещание из-за поджога дома Гонтаревой

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка собирает представителей силовых ведомств по поводу расследования поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Источник: сайт Генеральной прокуратуры

Детали: 18 сентября глава ГПУ проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью скорейшего расследования пожара.

Дословно: "Сейчас под руководством прокуратуры полицией проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление реальных обстоятельств пожара и проверки всех возможных версий по делу.

Уголовное производство возбуждено по факту умышленного уничтожения имущества, его расследование взято на контроль руководством Генеральной прокуратуры."

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Напомним:

Дом екс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом сожгли в ночь на 17 сентября.

На месте пожарища дома полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету.

На поджог отреагировали глава МВД Арсен Аваков, Офис президента и президент Владимир Зеленский.

Игорь Коломойский намекнул, что поджог дома бывшей главы НБУ может быть выгоден ей самой. На что Гонтарева заявила, что не видит, чем ей может помочь статус политического беженца в Великобритании, даже после поджога ее дома в Украине.

Украинская правда