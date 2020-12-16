Фігурують Аваков і Гонтарева: НАБУ розслідує справу про заволодіння 62 млн євро одного з банків

НАБУ розслідує справу про можливу причетність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та ексголови НБУ Валерії Гонтаревої до незаконного заволодіння 62 млн євро ПАТ "Citycommerce Bank", провадження відкрили за рішенням ВАКС.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на відповідь НАБУ на запит.

"1 грудня 2020 року на виконання ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 27.11 2020 року у справі №991/9656/20 НАБУ розпочато розслідування в кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК за фактом зловживання повноваженнями посадовими особами ПАТ "Міський комерційний банк" при можливому сприянні посадових осіб органів державної влади під час здійснення фінансових операцій з використанням кореспондентських рахунків, відкритих зазначеною банківською установою в "Meinl Bank Aktiengesellschaft" (Відень, Австрія), якими були заподіяні тяжкі наслідки ПАТ "Міський комерційний банк", - йдеться у відповіді НАБУ.

Зазначається, що у квітні 2016 року НБУ у рамках заходів для запобігання непродуктивному відпливу капіталу забезпечив припинення співпраці українських банків з банками-транзитерами.

"Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу НБУ повідомляє, що НБУ з 1 квітня 2016 року забороняв банкам розміщувати кошти на кореспондентських рахунках банків Meinl, Frick, East-West United Bank і Winter&Co. Раніше назви цих банків неодноразово фігурували в ЗМІ як канали виведення коштів банків за межі України.

У лютому 2019 року антикорупційна прокуратура Австрії в рамках розслідування відмивання українських грошей через Meinl Bank вийшла на 30 осіб і одне об'єднання. Імена підозрюваних Антикорупційна прокуратура Австрії не називає, але відомо, що серед них є громадяни України.

"У кримінальному провадженні йдеться про зникнення грошей з кореспондентських рахунків українських банків в Австрії. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, з кореспондентських рахунків в Meinl Bank було незаконно виведено 385 млн доларів і 75 млн євро.

Ці гроші були спрямовані за вказівкою власників або топ-менеджменту банків-банкрутів в офшори в 2014-2015 рр., як правило, перед введенням в проблемні банки тимчасової адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

21 листопада 2014 року Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в CityCommerce Bank на 3 місяці.

У березні 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цей банк.