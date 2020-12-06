Спогади про "банкопад": Бахматюк розповів, що спочатку хотів зробити з VAB Банком

За словами колишнього глави VAB Банку і власника агрохолдингу Укрлендфармінг Олега Бахматюка, спочатку була ідея передачі його банку державному "Укргазбанку" з внесенням 200 мільйонів доларів від акціонера.

Про це він заявив в інтерв'ю "112 каналу".

За його словами, спочатку був підписаний протокол, міністром фінансів Шлапаком, прем'єр-міністром Яценюком, першим заступником Гонтаревої Писаруком, Гонтаревою і самим Бахматюком. А також участь брав тодішній керівник "Укргазбанку" Кирило Шевченко.

"Як акціонер я пропонував віддати весь банк" Укргазбанку ", вношу 200 млн дол - в стільки тоді оцінювалися мої кредити - на депозитний рахунок" Укргазбанку". А далі "Укргазбанк" максимально витягує можливості з "ВіЕйБі Банк" під гарантії повернення грошей мною як акціонером", - розповів Бахматюк.

Однак, за його словами, в результаті Гонтарєва рішення не підтримала, і сталося знищення банку. Через 4 роки Фонд гарантування вкладів продав всі активи банку за 8 млн дол.

Нагадуємо:

Бахматюка підозрюють у заволодінні 49 млн доларів (1,2 млрд грн) стабілізаційного кредиту, виданого VAB банку. За даними слідства, Бахматюк в жовтні 2014 року отримав стабкредит від Національного банку з наданням завідомо неліквідного забезпечення.

Також Бахматюка підозрюють, в тому, що він спільно з менеджментом VAB-банку організував фінансові операції з незаконно отриманими стабкредитом, спрямовані на маскування джерела їх походження та їх місцезнаходження.

28 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відправила Бахматюка під варту заочно, тим самим дозволивши Інтерполу почати його розшук,

У листопаді 2019 року Бахматюка оголосили в розшук. Сам бізнесмен висловив готовність спілкуватися з НАБУ через адвокатів, а також за допомогою відеозв'язку.

На даний момент Бахматюк знаходиться в Австрії.