2 мільйони домогосподарств по всій Україні ризикують залишитись без тепла - Асоціація газового ринку

Асоціація газового ринку закликає владу вжити невідкладні заходи для врегулювання заборгованості теплопостачальних організацій перед НАК "Нафтогаз України", в інакшому випадку 2 мільйонів домогосподарств не зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон.

Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

"Згідно даних НАК, станом на 5 вересня 2019 року в усіх областях України нараховується близько 142 виробники тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових та промислових споживачів, які не мають постачальника природного газу і не включені до реєстру жодного з постачальників", - зазначається у повідомленні.

Відповідно до положень Кодексу ГТС та ГРМ, такі підприємства не мають право споживати газ. Тому вони не зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон, підкреслюють в Асоціації.

"За оцінками Асоціації, ці підприємства забезпечують теплом близько 2 млн домогосподарств по всій Україні, а також десятки об’єктів критичної соціальної інфраструктури. Якщо ці підприємства не будуть включені до реєстру ПСО-постачальника природного газу, то не зможуть вчасно розпочати опалювальний сезон", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що минулого року в Кривому Розі 800 тисяч жителів залишались без опалення до кінця листопада через стан розрахунків між Криворізькою ТЕЦ та ПСО-постачальником газу.

Складна ситуація також спостерігалась у місті Сміла, Суми та багатьох інших містах України.

"На даний час є всі підстави вважати, що опалювальний колапс може повторитися і існує загроза виникнення техногенних ситуацій в Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Одеській областях", - зазначають в Асоціації.

Також в Асоціації нагадали, що згідно положень Кодексів ГТС та ГРМ, якщо підприємство не має постачальника природного газу, то воно не має права споживати газ.

У свою чергу Оператори ГРМ не зможуть розпочати доставку газу для виробників тепла, а значить сотні тисяч домогосподарств, шкіл та дитсадків можуть залишатись без опалення, пояснили в Асоціації.

Також нагадується, що до Кодексу ГТС були внесені зміни, що Оператор ГРМ за дорученням ПСО-постачальника повинен відключати від газопостачання виробників тепла для потреб населення, бюджетних установ, побутових і промислових споживачів впродовж опалювального сезону.

Так, ПСО-постачальник може надати доручення на відключення об’єкта і оператори ГРМ повинні будуть його відключити, підкреслили в Асоціації.

Окрім того, в Асоціації нагадали, що відключення виробників тепла під час опалювального сезону може призвести до виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру і порушення нормальних умов життєдіяльності сотень тисяч домогосподарств.

"Щодо житлового фонду, то такі приміщення можуть стати аварійними або не придатними до експлуатації після руйнування системи централізованого опалення. Такі ситуації можуть бути визнані надзвичайною ситуацією регіонального або державного рівня", - наголосили в Асоціації.

У зв’язку з цим в Асоціації пропонують органам державної влади розглянути можливість ухвалення розпорядження, яке дасть можливість розпочати опалювальний сезон вчасно на території всієї України.

"Ми звертаємось до компетентних державних органів з пропозицією до настання опалювального сезону спільно з органами місцевого самоврядування вжити всіх можливих заходів для вчасного початку опалювального сезону. Зокрема, спільно з власниками виробників тепла для потреб визначити джерела фінансування заборгованості перед ПСО-постачальником природного газу", - зазначили в Асоціації.

Нагадаємо:

У червні 2019 року Асоціація газового ринку у зв’язку з кризою неплатежів по всьому ланцюгу постачання газу закликала НКРЕКП переглянути тарифи операторів газорозподільчого механізму і компенсувати накопичені збитки.

Як повідомлялося, після запровадження НКРЕКП нових тарифів для "Укртрансгазу", із 1 травня у кожному регіоні країни діє своя ціна на газ для побутових споживачів .

До цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах.

Зміна вартості газу залежно від регіону зумовлена рішенням НКРЕКП запровадити для дочірньої компанії "Нафтогаз України" – АТ "Укртрансгаз" - тарифу на транспортування газу, виходячи із замовленої потужності.

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Економічна правда