2 миллиона домохозяйств по всей Украине рискуют остаться без тепла - Ассоциация газового рынка

Ассоциация газового рынка призывает власти принять неотложные меры для урегулирования задолженности теплоснабжающих организаций перед НАК "Нафтогаз Украины", в противном случае 2 миллионов домохозяйств не смогут вовремя начать отопительный сезон.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"По данным НАК, по состоянию на 5 сентября 2019 года во всех областях Украины насчитывается около 142 производители тепла для нужд населения, бюджетных учреждений, бытовых и промышленных потребителей, которые не имеют поставщика природного газа и не включены в реестр одного из поставщиков", - говорится в сообщении.

В соответствии с положениями Кодекса ГТС и ГРМ, такие предприятия не имеют права потреблять газ. Поэтому они не смогут вовремя начать отопительный сезон, подчеркивают в Ассоциации.

"По оценкам Ассоциации, эти предприятия обеспечивают теплом около 2 млн домохозяйств по всей Украине, а также десятки объектов критической социальной инфраструктуры. Если эти предприятия не будут включены в реестр ПСО-поставщика природного газа, то не смогут вовремя начать отопительный сезон", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в прошлом году в Кривом Роге 800 тыс. жителей остались без отопления до конца ноября из-за состояния расчетов между Криворожской ТЭЦ и ПСО-поставщиком газа.

Сложная ситуация также наблюдалась в городе Смела, Сумы и многих других городах Украины.

"В настоящее время есть все основания считать, что отопительный коллапс может повториться и существует угроза возникновения техногенных ситуаций в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Одесской областях", - отмечают в Ассоциации.

Также в Ассоциации напомнили, что согласно положениям кодексов ГТС и ГРМ, если предприятие не имеет поставщика природного газа, то оно не имеет права потреблять газ.

В свою очередь Операторы ГРМ не смогут начать доставку газа для производителей тепла, а значит сотни тысяч домохозяйств, школ и детсадов могут оставаться без отопления, пояснили в Ассоциации.

Также напоминается, что в Кодекс ГТС были внесены изменения: Оператор ГРМ по поручению ПСО-поставщика должен отключать от газоснабжения производителей тепла для нужд населения, бюджетных учреждений, бытовых и промышленных потребителей в течение отопительного сезона.

Так, ПСО-поставщик может дать поручение на отключение объекта, и операторы ГРМ должны будут его отключить, подчеркнули в Ассоциации.

Кроме того, в Ассоциации напомнили, что отключение производителей тепла во время отопительного сезона может привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера и нарушению нормальных условий жизнедеятельности сотен тысяч домохозяйств.

"Относительно жилищного фонда, то такие помещения могут стать аварийными или непригодными к эксплуатации после разрушения системы централизованного отопления. Такие ситуации могут быть признаны чрезвычайной ситуацией регионального или государственного уровня", - отметили в Ассоциации.

В связи с этим в Ассоциации предлагают органам государственной власти рассмотреть возможность принятия распоряжения, которое даст возможность начать отопительный сезон вовремя на территории всей Украины.

"Мы обращаемся в компетентные государственные органы с предложением до наступления отопительного сезона совместно с органами местного самоуправления принять все возможные меры для своевременного начала отопительного сезона. В частности, совместно с владельцами производителей тепла для нужд определить источники финансирования задолженности перед ПСО-поставщиком природного газа", - резюмировали в Ассоциации.

Напомним:

10 сентября США направили в Украину экспертов, которые будут помогать пройти отопительный сезон.

В июне 2019 года Ассоциация газового рынка в связи с кризисом неплатежей по всей цепи поставки газа призвала НКРЭКУ пересмотреть тарифы операторов газораспределительного механизма и компенсировать накопленные убытки.

Как сообщалось, после введения НКРЭКУ новых тарифов для "Укртрансгаза", с 1 мая в каждом регионе страны действует своя цена на газ для бытовых потребителей.

До нововведения стоимость газа была единая для потребителей во всех регионах Украины.

Изменение стоимости газа в зависимости от региона обусловлено ​​решением НКРЭКУ ввести для дочерней компании "Нафтогаз Украины" - АО "Укртрансгаз" - тарифа на транспортировку газа, исходя из заказанной мощности.

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Экономическая правда