Асоціація газового ринку закликає НКРЕКП переглянути тарифи

Асоціація газового ринку поділяє стурбованість учасників газового ринку у зв’язку з кризою неплатежів по всьому ланцюгу постачання газу та закликає НКРЕКП переглянути тарифи операторів газорозподільчого механізму і компенсувати накопичені збитки.

Про це Асоціація повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"У сегменті постачання газу по ПСО між учасниками ринку не один рік продовжують накопичуватись взаємні боргові зобов’язання, які за різними підрахунками вже досягли 1 мільярда доларів. На жаль, ця боргова пухлина вже поширилась на комерційний сегмент ринку газу, про що свідчать заяви Асоціації газових трейдерів України", - йдеться у повідомленні.

При цьому в Асоціації газового ринку зазначили, що головним винуватцем каскаду боргових зобов’язань є саме НКРЕКП.

"Регулятор впродовж років поводиться безвідповідально, нехтуючи своїми прямими обов’язками - затвердження економічно обґрунтованих тарифів для операторів ГРМ", - зазначається у повідомленні.

Також додається, що "цілеспрямована дискримінаційна тарифна політика НКРЕКП призвела до того, що тільки через занижений тариф оператори ГРМ за п’ять років отримали збитки на 17 млрд грн".

"Оператори ГРМ регулярно широко інформували суспільство, владу та експертне середовище про дискримінаційні дії НКРЕКП, яка навмисне доводить всю газорозподільну галузь до банкрутства і застерігали від колапсу всього газового ринку через такі дії", - підкреслили в Асоціації.

І зазначили, що всі оператори ГРМ відстоюють своє право в суді на отримання економічно-обгрунтованого тарифу і компенсації від НКРЕКП за нанесені збитки, тож, сума таких виплат у результаті може перевищити 17 млрд.

Також в Асоціації додали, що через суди газорозподільні компанії вже довели неспроможність тарифної політики НКРЕКП.

І як приклад навели історію із "Укртрансгазом", де збитковість тарифів на розподіл операторів ГРМ призвела до формування заборгованості перед АТ і вона продовжує зростати.

"Тільки за перші три місяці роботи ринку в режимі добового балансування заборгованість АТ "Укртрансгаз" перед трейдерами склала 530 мільйонів гривень", - зазначили в Асоціації.

Це, на думку учасників Асоціації газових трейдерів, підриває довіру до оператора ГТС і ставить під сумнів подальше функціонування ринку в умовах щодобового балансування за європейським зразком.

"Асоціація газового ринку України закликає НКРЕКП негайно переглянути збиткові тарифи операторів ГРМ і компенсувати накопичені збитки, як того вимагає чинне законодавство та численні рішення судів", - закликали в Асоціації.

І додали, що збиткова модель розрахунків, що існує на ринку природного газу, є головною перешкодою розвитку конкуренції та позбавляє споживача можливості вибору.

Оператори газорозподільних мереж - це компанії, які оперують регіональними мережами і які постачають ресурс від оператора ГТС - споживачам. На сьогодні 70% розподілу газу сконцентровано у "Регіональної газової компанії" Дмитра Фірташа.

Асоціація газового ринку фінансується за рахунок членських внесків. Серед членів Асоціації: консалтингова компанія United Petroleum Consultants (UPECO) і Лубнигаз - належать Костянтину Бородіну, який є членом команди Юрія Бойка; Полтавагаз - входить у сферу впливу депутата Верховної Ради і екс-глави Держагентства резерву Олексія Лелюка; Ердгаз - входить у групу компаній "Співдружність" Віктора Попова.

Нагадаємо:

Після запровадження НКРЕКП нових тарифів для "Укртрансгазу", із 1 травня у кожному регіоні країни діє своя ціна на газ для побутових споживачів .

До цього нововведення вартість газу була єдина для споживачів у всіх регіонах.

Зміна вартості газу залежно від регіону зумовлена рішенням НКРЕКП запровадити для дочірньої компанії "Нафтогаз України" – АТ "Укртрансгаз" - тарифу на транспортування газу, виходячи із замовленої потужності.

Економічна правда