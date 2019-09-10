"АрселорМіттал Кривий Ріг" відкрив другий склад металопродукції в Одесі

"АрселорМіттал Кривий Ріг" відкрив десятий склад металопродукції у південному регіоні, і вже другий за рахунком складський майданчик в Одесі, чому сприяв бум на будівництво на півдні України.

Про це повідомляє прес-служба "АрселорМіттал Кривий Ріг" на своєму сайті.

Зазначається, що складський майданчик обладнано залізничною гілкою, козловим 20-тонним краном і має дуже вдале розташування.

"Новий склад дистрибуції займає площу 6 тисяч квадратних метрів і вміщає до 10 тисяч тонн металопродукції. Він знаходиться на в'їзді з київської траси (вул. Степова, 1) і дозволяє вести більш швидку і зручну доставку продукції у Приморський, Київський і Малиновський райони Одеси", - розповіли на підприємстві.

У "АрселорМіттал Кривий Ріг" розраховують, що другий склад в Одесі допоможе компанії збільшити відвантаження в південні регіони країни.

"За перші шість місяців 2019 року будівельний сектор на півдні України виріс практично в два рази в порівнянні з тим же періодом 2018-го, а це головний споживач нашої продукції. За цей період в Одеській області введено в експлуатацію майже 500 тис. кв. м житла, і кожна друга квартира в Одесі побудована з використанням нашої продукції", - зазначили в компанії.

Тому відкриття другої складського майданчика у місті є логічним кроком, націленим на поліпшення сервісу і якості обслуговування наших клієнтів, розповіли в компанії.

"Розширення дистриб'юторської мережі дозволяє нам оперативно задовольняти потреби покупців по всій Україні, забезпечувати їх якісною продукцією в необхідний термін", - розповіли про плани на підприємстві.

Також у компанії нагадали, що відкрили свій перший склад в Одесі ще у 2013 році, і наразі ведуть у цьому місті активні операції.

"У другого торгового майданчика щомісячний оборот становитиме не менше 4000-5000 тонн. Плюс можна мати такий же товарний запас із можливим його збільшенням у разі потреб ринку", - резюмували у компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" після візитів СБУ виводить валюту з України.

Економічна правда