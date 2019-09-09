"АрселорМіттал Кривий Ріг" після візитів СБУ виводить валюту з України

Понад 95% акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг" володіє німецька ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH, тому в разі запланованої виплати дивідендів більш як 95% із них будуть виведені за кордон.

Про це повідомляє Financial Сlub.

"За даними YouControl, на 1 липня 2019 року компанія ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (Німеччина) володіла 95,1283% акцій "АрселорМіттал Кривий Ріг". Таким чином, понад 95% виплачених дивідендів будуть виведені за кордон", - зазначається у повідомленні.

Традиційно компанії ухвалюють рішення про виплату дивідендів на щорічних зборах акціонерів у квітні-травні. Прибуток заводу за 2018 рік становив 9,509 млрд грн, а нерозподілений (за всі останні роки) - 42,489 млрд грн.

Але у квітні 2019 року акціонери "АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішили не виплачувати дивіденди, а свій річний прибуток направити на розвиток виробництва.

У ліквідованій ДФС навіть заявили про 9 млрд грн податкових претензій до компанії, хоча в ДПС сказали, що фінальна сума донарахувань ще не затверджена.

Після цього компанія анонсувала виплату дивідендів на 10,845 млрд грн (еквівалентно 433 млн дол). При цьому наголошується, що зараз акціонерам навіть вигідніше отримати дивіденди, ніж навесні, оскільки на початку травня ця гривнева сума була еквівалентна 409 млн дол.

Нагадаємо:

20 липня СБУ провела обшуки в "ArcelorMittal Кривий Ріг".

Безпосередньо перед цим президент Володимир Зеленський розкритикував підприємство за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку особам, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов звинуватив менеджмент АМКР в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" заперечував звинувачення на свою адресу з боку СБУ і заявив про збитки в 1 млн доларів за підсумками місяця через вимушену зупинку пуско-налагоджувальних робіт на машині безперервного лиття заготовок.

У кінці липня зустрілися із Зеленським, а також провели переговори з представниками його Офісу.

Сторони обговорили можливості поліпшення екологічної ситуації та впровадження соціальних проектів в Кривому Розі.

В результаті досягли домовленості про реалізацію п'яти кроків в продовженні модернізації підприємства і зниженні впливу на навколишнє природне середовище, а також по реалізації соціальних проектів.

Однак 3 вересня Служба безпеки знову прийшла на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.

А 5 вересня співробітники СБУ повернулися на підприємство "ArcelorMittal Кривий Ріг" для перевірки агломераційної фабрики метвиробництва.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій ВАТ "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі в 2005 році за 24,2 млрд грн.

Читайте також: СБУ "розбушувалася". Що стоїть за гучними обшуками силовиків