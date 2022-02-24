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"ArcelorMittal Кривий Ріг" скоротить виробництво до мінімуму та зупинить шахти

Четвер, 24 лютого 2022, 15:18

Команда "ArcelorMittal Кривий Ріг" працює над скороченням виробництва до технічного мінімуму та зупинить виробництво на шахтах.

Про це повідомила ArcelorMittal на своїй сторінці у Twitter.

"ArcelorMittal глибоко стурбований подіями в Україні та їх можливим впливом на наших колег у країні. Нашим пріоритетом є наші люди, і ми розробили плани, щоб допомогти їм залишатися у безпеці", – наголошується у повідомленні компанії.

ArcelorMittal Кривий Ріг – найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури та катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" та низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Економічна правда

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ArcelorMittal

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