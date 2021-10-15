Сталевари в Європі призупиняють виробництво через високі ціни на енергоносії

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Найбільша сталеливарна компанія Європи ArcelorMittal тимчасово призупинила виробництво на деяких своїх заводах через високу вартість енергоносіїв.

Про це пише Financial Times з посиланням на заяву компанії.

В ArcelorMittal кажуть, що були змушені впроваджувати "короткі, вибіркові виробничі паузи" на деяких своїх електродугових печах в Європі, які виробляють так звані "довгі продукти", більш сировинні продукти, які зазвичай використовуються у будівництві.

У компанії додали, що паузи у роботі відповідають погодинним/щоденним змінам в цінах на електроенергію і є реакцією на "високі ціни на енергію, через які дуже складно виробляти сталь з економічними витратами".

Як пише FT, ArcelorMittal зазвичай виробляє близько 40 мільйонів тонн сталі в Європі на рік, з яких близько 10 мільйонів - для будівельних виробів, яких і стосуватимуться паузи.

В ArcelorMittal підкреслили, що не очікують великого впливу пауз на обсяги виробництва і можливості задоволення попиту на свою продукцію.

Газета також пише, що хоч багато компаній і будуть захищені від коливань цін на енергію довгостроковими контрактами та хеджуванням, зростання біржових цін на сировину вже починає відчуватися.

Зокрема, в Іспанії виробник сталі Sidenor заявив, що був змушений скоротити виробництво на 30% до кінця року через "завищені ціни на електроенергію".

У Великій Британії уряд розглядає план порятунку, щоб допомогти металургійній промисловості та іншим споживачам енергоємних ресурсів до зими, попереджаючи, що заводи можуть закритися без державної підтримки.

Компанія British Steel, що належить китайській Jingye Group, заявила, що змушена була запровадити "тимчасові надбавки за енергію та транспорт за всі нові замовлення з 1 жовтня".

Міжнародне енергетичне агентство заявляє, що зростання цін на газ в Європі вплине й на інші енергетичні ринки, йдеться в огляді нафтового ринку.

В агентстві вважають, що висока вартість газу може спровокувати додатковий попит на нафту в 500 тис барелів на добу: підприємства змушені переходити на нафту, бо вона обходиться дешевше газу.

МЕА підвищило свій прогноз споживання палива у цьому році до 5,5 млн барелів на добу.

Раніше про ймовірне зростання споживання нафти у 4 кварталі кварталі заявили і в ОПЕК.

Нагадаємо:

Енергетична криза в Європі посилюється з кожним днем - промисловість наближається до критичної точки, а деякі енергоємні підприємства тимчасово закривають виробництво через занадто дороге утримання.

Електроенергія, вироблена з вугілля, буде повністю лібералізована в Китаї. Промислові та комерційні споживачі зможуть купувати електроенергію за ринковими цінами.

У Молдові Комісія з надзвичайних ситуацій проголосила режим підвищеної готовності у газовій сфері.

Ціни на електроенергію і газ в Данії зросли на 2,2 відсотка за останні роки і в даний час знаходяться на найвищому рівні з листопада 2012 року.

Економічна правда