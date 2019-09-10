"АрселорМиттал Кривой Рог" открыл второй склад металлопродукции в Одессе

"АрселорМиттал Кривой Рог" открыл десятый склад металлопродукции в южном регионе, и уже вторую по счету складскую площадку в Одессе, чему поспособствовал бум на строительство на юге Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал Кривой Рог" на своем сайте.

Отмечается, что складская площадка оборудована железнодорожной веткой, козловым 20-тонным краном и имеет очень удачное расположение.

"Новый склад дистрибуции занимает площадь 6 тысяч квадратных метров и вмещает до 10 тысяч тонн металлопродукции. Он находится на въезде с киевской трассы (ул. Степная, 1) и позволяет вести более быструю и удобную доставку продукции в Приморский, Киевский и Малиновский районы Одессы", - подчеркнули на предприятии.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" рассчитывают, что второй склад в Одессе поможет компании увеличить отгрузку в южные регионы страны.

"За первые шесть месяцев 2019 года строительный сектор на юге Украины вырос практически в два раза по сравнению с тем же периодом 2018-го, а это главный потребитель нашей продукции. За этот период в Одесской области введено в эксплуатацию почти 500 тыс. кв. м жилья, и каждая вторая квартира в Одессе построена с использованием нашей продукции", - отметили в компании.

Поэтому открытие второй складской площадки в городе является логичным шагом, нацеленным на улучшение сервиса и качества обслуживания наших клиентов, рассказали в компании.

"Расширение дистрибуторской сети позволяет нам оперативно удовлетворять потребности покупателей по всей Украине, обеспечивать их качественной продукцией в необходимый срок", - рассказали о планах на предприятии.

Также на предприятии напомнили, что открыли свой первый склад в Одессе еще в 2013 году, и сейчас ведут в этом городе активные операции.

"У второй торговой площадки ежемесячный оборот составит не менее 4000–5000 тонн. Плюс можно иметь сопоставимый товарный запас с возможным его увеличением по мере потребностей рынка", - резюмировали в компании.

Напомним, ранее стало известно, что "АрселорМиттал Кривой Рог" после визитов СБУ выводит валюту из Украины.

Экономическая правда