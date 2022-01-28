Держекоінспекція: "АрселорМіттал Кривий Ріг" завдало збитків довкіллю на 300 тисяч

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У Держекоінспекції заявили, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" завдало шкоди довкіллю, сума збитків - 300 тис грн.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"20 грудня 2021 року на території цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувся неконтрольований витік технічної води обсягом приблизно 80 тис. кубічних метрів.

Фахівці Держекоінспекції встановили, що підприємство порушило правила експлуатації хвостосховища "Центральне", не забезпечивши здійснення достатнього контролю за стійкістю дамби. У наслідку, неконтрольований витік забрудненої технічної води призвів до забруднення прилеглої території - земель сільськогосподарського призначення", - кажуть в екоінспекції.

"За результатами лабораторних досліджень у забруднених ґрунтах виявили підвищений вміст хлоридів та сульфатів, тобто, специфічних речовин, що містяться у відходах хвостосховища, додали там.

"З огляду на те, що нормативно-грошова оцінка землі забруднених територій досить низька, сума збитків, завданих ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" довкіллю, склала 300 тис грн.

Підприємству надано приписи щодо усунення аварійного стану технологічного об’єкту та акумулюючої ємності, аби технічна вода та відходи хвостосховища не потрапляли за її межі. Крім того, підприємство має встановити моніторингові свердловини, аби контролювати стан підземних вод, які теж могли зазнати забруднення через аварію", - йддеться у повідомленні.