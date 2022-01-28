Держекоінспекція: "АрселорМіттал Кривий Ріг" завдало збитків довкіллю на 300 тисяч
У Держекоінспекції заявили, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" завдало шкоди довкіллю, сума збитків - 300 тис грн.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
"20 грудня 2021 року на території цеху шламового господарства рудозбагачувальної фабрики ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" відбувся неконтрольований витік технічної води обсягом приблизно 80 тис. кубічних метрів.
Фахівці Держекоінспекції встановили, що підприємство порушило правила експлуатації хвостосховища "Центральне", не забезпечивши здійснення достатнього контролю за стійкістю дамби. У наслідку, неконтрольований витік забрудненої технічної води призвів до забруднення прилеглої території - земель сільськогосподарського призначення", - кажуть в екоінспекції.
"За результатами лабораторних досліджень у забруднених ґрунтах виявили підвищений вміст хлоридів та сульфатів, тобто, специфічних речовин, що містяться у відходах хвостосховища, додали там.
"З огляду на те, що нормативно-грошова оцінка землі забруднених територій досить низька, сума збитків, завданих ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" довкіллю, склала 300 тис грн.
Підприємству надано приписи щодо усунення аварійного стану технологічного об’єкту та акумулюючої ємності, аби технічна вода та відходи хвостосховища не потрапляли за її межі. Крім того, підприємство має встановити моніторингові свердловини, аби контролювати стан підземних вод, які теж могли зазнати забруднення через аварію", - йддеться у повідомленні.
Нагадуємо:
5 січня Офіс Генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Київ заблокували кошти на рахунках "АрселорМіттал Кривий Ріг". В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявили, що підприємству заблокували рахунок, з якого виплачуються заробітні плати, внаслідок чого їх можуть не нарахувати працівникам.
Згодом в ОГП а прокоментували арешт рахунків "АрселорМіттала" на 2,24 млрд грн – такою є сума збитків від можливого ухилення від податків, яке інкримінують компанії.
Згодом суд розблокував рахунок "АрселорМіттал Кривий Ріг" для сплати податків та виплати зарплати, на який раніше було накладено арешт у справі про ухилення від податків.
17 листопада за місцем проживання фіндиректора криворізького "АрселорМіттала" провели обшуки, його підозрюють у справі ухилення компанії від податків на 2,2 млрд грн.
Фінансовому директору – головному бухгалтеру ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" вручили підозру – його звинувачують у службовому підробленні та умисному ухиленні від сплати податків (ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 212 КК України).
Економічна правда
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