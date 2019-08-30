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Завод Коломойського скаржиться на закупівлі палива УЗ і Міноборони

П'ятниця, 30 серпня 2019, 11:38

ПАТ "Укртатнафта" заявляє про наявність корупційних схем при проведенні процедур закупівлі палива "Укрзаліницею" та Міноборони.

Про це йдеться у заяві компанії.

"ТОВ "Ойл Трейд 2018", як прямий постачальник нафтопродуктів виробництва ПАТ "Укртатнафта", приєднався до учасників процедур закупівель в системі ProZorro, але на даний момент змушений констатувати, що прозорих правил конкуренції на даному ринку не існує", - заявили в "Укртатнафті".

У якості прикладів, які підтверджують непрозорість торгів, компанія наводить дві останні закупівлі дизпалива для потреб УЗ - за процедурою переговорів 3 серпня та за процедурою аукціону 23 серпня.

"Як вбачається з протоколу результатів торгів АТ "Укрзалізниця" від 23 серпня 2019 року – цінові пропозиції нових учасників даного ринку були значно нижчими за пропозиції постійних учасників тендерів: 24 356,92 грн за тонну у ТОВ "Ойл Трейд 2018" проти 25 587,60 грн за тонну у ПП "ОККО Контракт" та 25 590,00 грн за тонну у ТОВ "Торум" та ТОВ "Анвітрейд", - заявили у прес-службі.

"Аналогічна картина спостерігається і за підсумками закупівлі АТ "Укрзалізниця" за процедурою переговорів 3 серпня 2019 року, де ТОВ "Ойл Трейд 2018" стало переможцем з ціновою пропозицією 25 310,00 грн за тонну проти 25 550,00 грн за тонну у ТОВ "Торум", - йдеться у заяві.

"Укртатнафта" має претензії і до закупівель бензину А-80, які проводить Міноборони.

"Великим питанням залишається законність проведення тендерних процедур на даний вид нафтопродуктів, оскільки технічні спеціалісти вказують на неможливість вироблення бензину марки А-80 довготривалого зберігання навіть на потужностях вітчизняних НПЗ з повним циклом переробки, не кажучи вже про "потужності" ООО "Ферст-Груп", - зазначили у компанії.

Також "Укртатнафта" заявляє, що "ціна постачання бензину А-80 "виробництва" ТОВ "Ферст Груп" по тендеру Міноборони завищена приблизно на 25%".

Нагадаємо:

Фірма з групи Коломойського вперше отримала підряд УЗ на 500 мільйонів - філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" 22 серпня уклала угоду з ТОВ "Ойл-Трейд 2018" про постачання 20 тисяч тонн дизпалива за 506,9 мільйонів гривень.

В останнє фірми з групи Коломойського отримували такі великі державні підряди на поставку палива у 2014 році, коли Коломойський був губернатором Дніпропетровщини. "Укрзалізниці" "приватівці" постачали паливо в останнє ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко.

Економічна правда

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Укртатнафта Укразалізниця паливо Міноборони

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