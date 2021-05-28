"Укртатнафта" Коломойського заявляє про готовність повністю замінити білоруський бензин
ПАТ "Укртатнафта" у відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну заявила, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ "Укртатнафта" забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.
З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ "Укртатнафта" майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне", - йдеться у позиції компанії.
В "Укртатнафті" заявляють, що збільшення виробництва бензинів в Україні призведе до відповідного збільшення виробництва дизельного пального і скрапленого газу.
Нагадаємо:
Раніше ЗМІ повідомили, що Білоруська нафтова компанія поки не підтвердила постачання бензину марки А-95 для українських контрагентів на червень.
Пізніше торгпред України Тарас Качка заявив, що "новини щодо бензину за оперативною інформацією пов'язані з технологічним процесами на виробництві білорускього виробника і не матимуть довгострокових наслідків для імпорту бензину з Білорусі".
Еокномічна правда
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