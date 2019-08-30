Завод Коломойского жалуется на закупки топлива УЗ и Минобороны

ПАО "Укртатнафта" заявляет о наличии коррупционных схем при проведении процедур закупки топлива "Укрзалиныци" и Минобороны.

Об этом говорится в заявлении компании.

"ООО" Ойл Трейд 2018", как прямой поставщик нефтепродуктов производства ПАО "Укртатнафта", присоединился к участникам процедур закупок в системе ProZorro, но на данный момент вынужден констатировать, что прозрачных правил конкуренции на данном рынке не существует", - заявили в "Укртатнафте".

В качестве примеров, подтверждающих непрозрачность торгов, компания приводит две последние закупки дизтоплива для нужд УЗ - по процедуре переговоров 3 августа и по процедуре аукциона 23 августа.

"Как следует из протокола результатов торгов АО "Укрзализныця" от 23 августа 2019 года - ценовые предложения новых участников данного рынка были значительно ниже предложения постоянных участников тендеров: 24 356,92 грн за тонну в ООО "Ойл Трейд 2018" против 25587,60 грн за тонну в ЧП "ОККО Контракт" и 25 590,00 грн за тонну в ООО "Торум" и ООО "Анвитрейд", - заявили в пресс-службе.

"Аналогичная картина наблюдается и по итогам закупки АО "Укрзализныця" по процедуре переговоров 3 августа 2019 года, где ООО "Ойл Трейд 2018" стало победителем из ценовым предложением 25 310,00 грн за тонну против 25 550,00 грн за тонну в ООО "Торум", - говорится в заявлении.

"Укртатнафта" имеет претензии и к закупкам бензина А-80, которые проводит Минобороны.

"Большим вопросом остается законность проведения тендерных процедур на данный вид нефтепродуктов, поскольку технические специалисты указывают на невозможность выработки бензина марки А-80 длительного хранения даже на мощностях отечественных НПЗ с полным циклом переработки, не говоря уже о "мощности" ООО "Ферст-Групп", - отметили в компании.

Также "Укртатнафта" заявляет, что "цена поставки бензина А-80" производства "ООО" Ферст Групп" по тендеру Минобороны завышена примерно на 25%".

Напомним:

Фирма из группы Коломойского впервые получила подряд УЗ на 500 миллионов - филиал "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци" 22 августа заключил соглашение с ООО "Ойл-Трейд 2018" о поставках 20 тысяч тонн дизтоплива за 506,9 млн гривен.

В последний раз фирмы из группы Коломойского получали такие крупные государственные подряды на поставку топлива в 2014 году, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области."Укрзализныце" "приватовцы" поставляли топливо в последний раз еще во времена премьерства Юлии Тимошенко.

Экономическая правда