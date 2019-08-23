Фірма з групи Коломойського вперше отримала підряд УЗ на 500 мільйонів

Філія "Центр забезпечення виробництва" "Укрзалізниці" 22 серпня уклала угоду з ТОВ "Оіл-Трейд 2018" про постачання 20 тисяч тонн дизпалива за 506,9 мільйонів гривень.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на дані системи "Прозорро".

Зазначається, що загалом 22 серпня філія "Центр забезпечення виробництва" уклала чотири угоди про постачання дизельного палива на загальну суму 1,01 млрд грн.

У 2019 році ТОВ "Оіл-Трейд 2018" за 506,9 млн грн поставить 20 тисяч тонн дизпалива по 25 310-25 380 грн/т, ТОВ "Торум" за 253 млн грн - 10 тисяч тонн дизпалива по 25 300 грн/т, а ТОВ "Глуско Україна" за 252,5 млн грн - 10 тисяч тонн дизпалива по 25 250 грн/т.

"Як і в укладених раніше договорах із "Торумом" і ТОВ "Альянс Енерго Трейд" за іншими двома лотами нинішньої закупівлі, ціна дизелю прив’язана за формулою до курсів валют в день рознарядки і світових котирувань Platts", - пишуть "Наші гроші".

Закупівлі провели за скороченою переговорною процедурою, оскільки "Торум" і ТОВ "Торговий дім "Сокар Україна" подали перехресні скарги в АМКУ на п’яти дизельних тендерах "Укрзалізниці", а потім "Торум" оскаржив ще три тендери.

"В очікуванні розгляду скарг 13 серпня залізниця оголосила екстрену закупівлю, бо не мала запасу палива. Без потрібного обсягу дизпалива міг бути зупинений рух залізничного транспорту, що могло призвести до значних негативних економічних і соціальних наслідків та негативно вплинути на обороноздатність держави в умовах збройного конфлікту", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що "Оіл-Трейд 2018" дніпровців Віталія Островського та Андрія Алєксєєва зі статутним капіталом 1 тисяча гривень уперше отримав державний підряд.

Номер телефону "Оіл-Трейд 2018" +380675527585 вказувало на тендерах ТОВ "Альянс Еволюшн" з орбіти Ігоря Коломойського.

"В останнє фірми з групи Коломойського отримували такі великі державні підряди на поставку палива у 2014 році, коли Коломойський був губернатором Дніпропетровщини. "Укрзалізниці" "приватівці" постачали паливо в останнє ще за часів прем’єрства Юлії Тимошенко", - зазначає видання.