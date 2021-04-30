Вітренко пропонує об'єднати "Укрнафту" і "Укртатнафту" з контрольним пакетом в держави

Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко пропонує розглянути об'єднання "Укрнафти" і "Укртатнафти" (Кременчуцький НПЗ) з подальшим отриманням контрольної частки нової вертикально-інтегрованої компанії державою.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"З одного боку, "Укрнафта" фактично видобуває нафту, а переробляти в Україні її може тільки Кременчуцький НПЗ.

З іншого боку Кременчуцький НПЗ може в Україні взяти великі обсяги нафти тільки в "Укрнафті". З економічної точки зору є певна економічна доцільність у так званій вертикальній інтеграції, коли є інтеграція між видобутком і переробкою", - заявив Вітренко.

За його словами, чинна влада, включаючи президента країни, на відміну від минулого, не сприймає управління і контроль над державними активами з боку олігархів.

"Так ось, виникає питання: а, можливо, держава повинна об'єднати видобуток і переробку в цю вертикальну інтеграцію? Можливо, пан Коломойський (акціонер обох компаній - ред.) задовольниться статусом міноритарного акціонера, і просто буде отримувати дивіденди від цієї вертикальної інтеграції, не впливаючи, не контролюючи ці активи?", - сказав Вітренко.

У зв'язку з цим він не виключив відмови від поділу активів ПАТ "Укрнафта" між державою і міноритарними акціонерами.

За його словами, спочатку варіант поділу активів розглядався для вирішення питання з податковим боргом нафтовидобувної компанії, коли акціонери заплатять за них і направлять отримані кошти на його погашення, але виникли складнощі з їх справедливою оцінкою і безліччю технічних нюансів.

"Тому проблема з податковим боргом була (в кінця 2020 року - ред.) вирішена іншим, більш реалістичний способом - це варіант із закупівлею газу - і податковий борг погашений.

В "Укрнафти" зараз немає боргу. Виникає питання: а навіщо тоді робити поділ активів, з цієї точки зору?", - додав він.

"Загальний лейтмотив полягає в тому, щоб не поступатися щось пану Коломойському, а навпаки займати більш жорстку позицію до всіх олігархів, зокрема, до Коломойського щодо тієї ж "Укрнафти" і "Укртатнафти". І таким шляхом забезпечувати як економічну ефективність роботи активів, так і національні інтереси", - резюмував він.

НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", групі компаній, пов'язаних з колишніми акціонерами Приватбанку, - близько 42% акцій.

НАК "Нафтогаз України" належить 43,05% акцій "Укртатнафти", ще по 28% контролюють структури екс-власників Приватбанку і бізнесмена Олександра Ярославського.

Нагадаємо:

Раніше уже екс-голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв розповідав, що без розділення активів "Укрнафти" група не зможе вийти на IPO, як це передбачає затверджена в жовтні 2020 року політика власності "Нафтогазу".

Повідомлялося, що "Нафтогаз України" розпочав перемовини з міноритарними акціонерами ПАТ "Укрнафти" щодо розділення активів компанії.