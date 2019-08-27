Запаси вугілля на складах ТЕС знизились ще на 6%

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України за тиждень знизились ще на 5,8% (на 44 тисячі тонн) і станом на ранок 27 серпня становлять 709,4 тисяч тонн.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланям на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

За розрахунками агентства, запаси вугілля антрацитної групи складають 262,9 тисяч тонн, газової - 446,5 тисяч тонн.

Поточний рівень запасів в 2,1 рази менше торішніх (1 млн 511,4 тисяч тонн).

Запаси вугілля (антрацитового і газового) на складах теплоелектроцентралей (ТЕЦ) станом на 27 серпня становлять 142,9 тисяч тонн, що на 13,2% менше, ніж на 19 серпня 2019 року, і в 2,3 рази менше торішніх (329,3 тисяч тонн).

Нагадаємо:

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України станом на 19 серпня становили 753,4 тисячі тонн, що на 46% (639,2 тисячі тонн) менше минулорічних.