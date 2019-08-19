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Запаси вугілля на складах ТЕС України на 46% менші за торішні

Понеділок, 19 серпня 2019, 15:02

Запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України за станом на 19 серпня становлять 753,4 тисячі тонн, що на 46% (639,2 тисячі тонн) менше минулорічних.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає "Інтерфакс-Україна".

За розрахунками інформагентства, запаси вугілля антрацитної групи наразі становлять 262,8 тис. тонн - на 8,1% (19,7 тис. тонн) більше минулорічних.

Запаси вугілля газової групи рівні 490,6 тис. тонн, що в 2,3 рази (або на 659 тис. тонн) менше, ніж рік тому.

Запаси вугілля (антрацитового і газового) на складах теплоелектроцентралей становлять 164,6 тис. тонн, що в два рази менше, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, споживання енергетичних марок вугілля ТЕС і ТЕЦ країни в 2018 році збільшилася на 5,7% (на 1 млн 408,7 тис. тонн) у порівнянні з 2017 роком - до 26,22 млн т.

Нагадаємо:

Україна в 2017 році скоротила видобуток рядового вугілля на 14,6%  порівняно з 2016 роком - до 34 млн 916,2 тис. тонн.

ДТЕК у березні 2017 року заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ, зокрема, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Комсомолець Донбасу". У 2011-2013 рр. ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.

У грудні 2018 року видобуток вугілля в Україні продовжував падати.

А в червні 2019 року стало відомо, що в енергосистемі України може виникнути надзвичайна ситуація через спеку.

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вугілля ТЕС

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