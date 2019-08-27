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Запасы угля на складах ТЭС снизились еще на 6%

Вторник, 27 августа 2019, 17:01

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины за неделю снизились еще на 5,8% (на 44 тысяч тонн) и по состоянию на утро 27 августа составляют 709,4 тысяч тонн.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылок на данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

По расчетам агентства, запасы угля антрацитовой группы составляют 262,9 тысяч тонн, газового - 446,5 тысяч тонн.

Текущий уровень запасов в 2,1 раза меньше прошлогодних (1 млн 511,4 тысяч тонн).

Запасы угля (антрацита и газового) на складах теплоэлектроцентралей по состоянию на 27 августа составляют 142,9 тысяч тонн, что на 13,2% меньше, чем на 19 августа 2019 года, и в 2,3 раза меньше прошлогодних (329,3 тысяч тонн).

Напомним:

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины по состоянию на 19 августа составляли 753,4 тысячи тонн, что на 46% (639,2 тысячи тонн) меньше прошлогодних.

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уголь ТЭС

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