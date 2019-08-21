"Укргазвидобування" отримає майже 52 мільйони євро кредиту від ЄБРР

АТ "Укргазвидобування" планує отримати кредит на 51,85 мільйона євро від Європейського банку реконструкції та розвитку під державні гарантії.

Про це із посиланням на пояснювальну записку до проекту розпорядження, копією якої володіє, повідомляє enkorr.

Зазначається, що проект розпорядження про надання гарантій Міністерства фінансів буде розглянуто на засіданні уряду 21 серпня.

"Згідно з пояснювальною запискою до проекту розпорядження, кредитні кошти будуть спрямовані на закупівлю 10 верстатів капітального ремонту свердловин вантажопідйомністю 125 і 180 тонн (по 5 од.) і модернізацію газових турбін на родовищі Локачі", - зазначається у повідомленні.

Також повідомляється, що кошти надійдуть у два транші.

"Перший транш у розмірі 36,4 млн буде надано на 9 років, другий - 15,45 млн євро - на 15 років із трирічним пільговим періодом", - зазначає джерело.

Відсоткова ставка буде плаваючою (місячна EURIBOR + 1% річних), одноразова комісія за відкриття кредиту - 1% суми кожного траншу. Комісія за зобов'язаннями становитиме 0,5%.

Обслуговування та погашення коштів буде здійснюватися власним коштом "Укргазвидобування".

Нагадаємо:

"Укргазвидобування", 100% акцій якої належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.

У лютому "Укргазвидобування" за результатами тендеру уклало угоду з американською компанією "DeGolyer and MacNaughton Corp." про оцінку своїх запасів вуглеводнів за 20,25 млн грн.

У червні "Укргазвидобування" виграло всі сім лотів аукціону з продажу нафтогазових спецдозволів.

Як повідомлялося, щоб позбутися енергетичної залежності, Україна має збільшити видобуток газу. Читайте детальніше в колонці ЕП: Видобуток газу у пастці місцевих рад.