Американці за 20 мільйонів оцінять запаси газу "Укргазвидобування"

АТ "Укргазвидобування" 26 лютого за результатами тендеру уклало угоду з компанією "DeGolyer and MacNaughton Corp." (США) про оцінку своїх запасів вуглеводнів за 20,25 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Цьогоріч мають виконати незалежну оцінку резервів вуглеводнів 157 родовищ та 49 перспективних площ "Укргазвидобування" з розподілом за пріоритетністю подальшого освоєння, а також газу ущільнених колекторів, станом на 1 січня з актуалізацією на 1 липня.

Звіт за результатами цієї оцінки міститиме зокрема стислий коментар щодо стану розробки та матеріальних ризиків, пов’язаних із подальшою експлуатацією родовищ.

Передбачено забезпечення виконання договору в формі застави, банківської гарантії або резервного акредитиву в розмірі 5%, післяплату протягом місяця і систему штрафів.

Ціна угоди на 60% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 49,25 млн гривень.

Конкурентами були фірми "Sproule International Limited" (Канада) і "Miller and Lents, Ltd." (США), які активно торгувалися з переможцем, що й призвело до значної економії.

Створена у 1936 році американська фірма "DeGolyer and MacNaughton Corp." належить голові ради директорів Джону Уолесу (13%), президенту Чарльзу Бойєтту (12%) і кільком десятками міноритарних акціонерів – віце-президентів.

Контактною особою фірми у "Прозорро" вказаний московський менеджер із розвитку бізнесу Альмір Бачин.