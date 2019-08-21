"Укргаздобыча" привлечет почти 52 миллиона евро кредита от ЕБРР

АО "Укргаздобыча" планирует получить кредит на 51,85 миллиона евро от Европейского банка реконструкции и развития под государственные гарантии.

Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту распоряжения, копией которой располагает, сообщает enkorr.

Отмечается, что проект распоряжения о предоставлении гарантий Министерства финансов будет рассмотрен на заседании правительства 21 августа.

"Согласно пояснительной записке к проекту распоряжения, кредитные средства будут направлены на закупку 10 станков капитального ремонта скважин грузоподъемностью 125 и 180 тонн (по 5 ед.) и модернизацию газовых турбин на месторождении Локачи", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что средства будут предоставлены в два транша.

"Первый транш в размере 36,4 млн будет предоставлен на 9 лет, второй – 15,45 млн евро на 15 лет с трехлетним льготным периодом", - уточняет источник.

Процентная ставка будет плавающей (месячная EURIBOR +1% годовых), одноразовая комиссия за открытие кредита – 1% суммы каждого транша. Комиссия по обязательствам составит 0,5%.

Обслуживание и погашение средств будет осуществляться за счет собственных средств "Укргаздобычи".

Напомним:

"Укргаздобыча", 100% акций которой принадлежат НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа.

В феврале "Укргаздобыча" по результатам тендера заключила соглашение с американской компанией "DeGolyer and MacNaughton Corp." об оценке своих запасов углеводородов за 20,25 млн гривень.

В июне "Укргаздобыча" выиграла все семь лотов аукциона по продаже нефтегазовых спецразрешений.

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