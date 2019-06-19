"Укргазвидобування" виграло всі сім лотів аукціону з продажу нафтогазових спецдозволів

АТ "Укргазвидобування" у рамках третього електронного нафтогазового аукціону виграло всі сім лотів із продажу спеціальних дозволів на користування ділянками.

Про це свідчать дані в системі ProZorro, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, "Укргазвидобування" виграло:

Ліцензію на Ясенську площу, запропонувавши 19,03 млн грн при стартовій ціні 18,83 млн грн. Конкурент - ПП "Оптима-Ресурс" (Полтава).

Ліцензію на Каховську площу - збільшивши ціну до 2,7 млн ​​грн зі стартових 2,66 млн грн. Конкурент - ТОВ "Євроконсалт-груп" (Київ).

Ліцензію на Орільсько-Брусовську площу - запропонувавши 23,51 млн грн при стартовій ціні 23,11 млн грн. Конкурент - "Євроконсалт-груп".

Ліцензію на Роздоловско-Успенівську-1 площу - збільшивши ціну до 6,91 млн грн зі стартових 6,81 млн грн. Конкурент - "Євроконсалт-груп".

Ліцензію на Роздоловско- Успенівську-2 площу, запропонувавши 3,16 млн грн при стартовій ціні 3,1 млн грн. Конкурент - ТОВ "Нова Сталь" (Дніпро).

Ліцензію на Гошковську площу - збільшивши ціну до 28,875 млн грн зі стартових 19,25 млн грн. Конкурент - "Євроконсалт-груп".

Ліцензію на Болехівсько-Смолянську площу - запропонувавши 5 млн грн при стартовій ціні 2,45 млн грн. Конкурент - "Євроконсалт-груп".

Водночас зазначається, що Східно-Космацька (стартова ціна - 8,98 млн грн) і Південно-Слівкінська (8,79 млн грн) нафтогазові площі нікого не зацікавили, тому торги по ним скасували.

Як повідомлялося, з 24 жовтня 2018 року набрав чинності тимчасовий порядок реалізації проекту зі впровадження електронних торгів із продажу спецдозволів на користування надрами. Відповідно до нього, продаж ліцензій здійснюється виключно через електронні торги.

Держслужба геології і надр у 2019 році виставить на електронні торги близько 70 ділянок корисних копалин (30 - вуглеводневі, 40 - рудні і нерудні).

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газодобувної компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Нагадаємо, що в лютому "Укргазвидобування" за результатами тендеру уклало угоду з американською компанією "DeGolyer and MacNaughton Corp." про оцінку своїх запасів вуглеводнів за 20,25 млн гривень.

Як повідомлялося, щоб позбутися енергетичної залежності, Україна повинна збільшити видобуток газу. Читайте детальніше в колонці ЕП: Видобуток газу у пастці місцевих рад.

Економічна правда